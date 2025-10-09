Reggio Calabria, siglato un protocollo d’intesa tra l’Accademia delle Belle Arti e la Capitaneria di Porto

Si è tenuta nella mattinata odierna, nella Sala dello Stretto della Direzione marittima la firma del protocollo di intesa fra la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e l’Accademia di Belle Arti di Reggio

Calabria. A siglare l’intesa il Direttore dell’Accademia di Belle Arti, prof. Piero Sacchetti ed il Contrammiraglio Giuseppe Sciarrone.

L’accordo formalizza la comunione di intenti e di valori tra le parti, nello sviluppo di nuove sinergie finalizzate alla realizzazione di attività atte alla promozione e valorizzazione della cultura marinara e del territorio. “Con la firma dell’odierno Protocollo d’intesa con l’Accademia delle Belle Arti” – ha dichiarato l’Ammiraglio Sciarrone nel corso dell’incontro – si consolida ulteriormente la sinergia che ha visto di recente collaborare l’importante Ateneo Reggino con la Direzione marittima, in attività culturali quali la predisposizione della mostra fotografica dal titolo “ancorati al passato, con rotta verso il futuro”, con il sincero e convinto auspicio che, con tali premesse, il protocollo si traduca presto in concreti ulteriori progetti di ricerca e collaborazione”.

Il Direttore dell’Accademia delle Belle Arti, prof. Piero Sacchetti, ha

espresso “l’orgoglio di tutto l’Ateneo per l’inizio di un percorso condiviso che, con questo importante accordo, avvierà un’attività di formazione e di avvicinamento della Accademia ad una realtà strategica come quella del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Il Protocollo d’intesa ben si inserisce – ha proseguito – nei percorsi di apprendimento che il nostro Ateneo propone ai suoi studenti, con esperienze fattive che necessariamente vanno a completare un percorso di studio e formazione come quello da sempre proposto”.