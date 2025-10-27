Reggio Calabria, si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali

Si è insediato ufficialmente il 24 ottobre 2025 il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria per il quadriennio 2025-2029. Il Consiglio nella Seduta di Insediamento ha eletto all’unanimità come Presidente, Dott. Agronomo Michele Rocco Valenzise, che guiderà la compagine consiliare composta dal Dott. Agronomo Giacomo Falcone (Vicepresidente), Dott.ssa Forestale Pasqualina Siclari (Segretario), Dott. Agronomo Antonio Fazari (Tesoriere), Dott.ssa Forestale Valentina Lucia Astrid Laface, Dott.ssa Agronomo Laura Misale, Dott. Forestale Denis Rullo, Dott. Agronomo Pasquale Zappia, Agronomo Iunior Mario Auddino (Consiglieri).

L’intervento del presidente

Il nuovo Presidente, nel suo intervento, ha ringraziato il Consiglio uscente per l’impegno e la dedizione dimostrati, sottolineando come il nuovo gruppo intenda proseguire nel segno della continuità Politica ed Istituzionale, valorizzando ed implementando il ragguardevole lavoro realizzato negli anni precedenti.

Il Consiglio 2025-2029 si caratterizza per una composizione eterogenea e dinamica, che unisce differenti esperienze professionali e generazionali. Al suo interno convivono competenze che spaziano dalla progettazione agronomica e forestale alla ricerca scientifica e innovazione tecnologica, rappresentando in modo equilibrato le diverse anime della professione ed enfatizzando il ruolo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali quali custodi della terra.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato il Presidente Valenzise – sarà quello di continuare a valorizzare il ruolo dell’Ordine come punto di riferimento tecnico, culturale e sociale per il territorio, promuovendo la crescita della Categoria con implementazione costante delle nostre peculiarità professionali e la valorizzazione delle risorse naturali e ambientali.”

Il nuovo Consiglio si impegna a lavorare con spirito di servizio, collaborazione e trasparenza, per costruire un futuro sostenibile e condiviso per la comunità professionale degli Agronomi e Forestali della Città Metropolitana di Reggio Calabria.