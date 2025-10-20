Reggio Calabria: sempre più tensione nella maggioranza di Falcomatà, nasce un nuovo gruppo consiliare

Si prevede un fine legislatura complesso per la maggioranza di Falcomatà. Non è che i primi 11 anni siano stati semplici tra rotture, litigate e vari rimpasti, ma il post regionali è stato estremamente caotico su più fronti (polemiche nel Pd e tensioni con vari consiglieri comunali che non hanno appoggiato il primo cittadino che ancora attende l’esito della Corte d’Appello per capire se sarà o meno consigliere regionale, al netto di ricorsi al Tar). E’ nato, infatti, un nuovo gruppo consiliare di maggioranza composto da personaggi da sempre legati a Falcomatà: Filippo Quartuccio, delegato alla cultura della città metropolitana ai ferri corti con il sindaco dopo l’appoggio a Muraca, Giuseppe Sera, già capogruppo del Pd, e Santo Bongani, arrivato in consiglio comunale (era il primo dei non eletti nella lista “Primavera Democratica”) dopo che Filippo Burrone è diventato assessore comunale.

In caso di rimpasto di giunta, che probabilmente ci sarà da qui a poco, è evidente che il nuovo gruppo, “Rinascita Comune”, pretenderà un posto nell’esecutivo cittadino, in questi ultimi mesi prima del ritorno alle urne. Insomma, una nuova ed ennesima tegola per Falcomatà complessa da gestire e che può avere dei risvolti imprevedibili.