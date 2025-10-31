Reggio Calabria, seconda giornata del Salone dello Studente: convegno sul sistema tecnico e sulle opportunità lavorative

Nell’ambito della seconda giornata del Salone dello Studente Reggio Calabria, si è svolto un importante convegno dedicato al sistema tecnico professionale italiano e alle opportunità formative per i giovani studenti offerte dai percorsi Quadriennali 4+2, che legano gli Istituti tecnici e Professionali agli ITS Academy. Qualificati interventi sono giunti in seno al convegno relativo alla sperimentazione 4+2 da Antonella Zucchero (agenzia INDIRE) e Marco d’Angelo (Direttore Generale Fondazione per la scuola italiana).

La rappresentanza dell’Einaudi-Alvaro, guidata dal Dirigente Scolastico prof.ssa Mariarosaria Russo, dal vicario del DS prof. Riccardo Rossetti, e dalla prof.ssa Ottavia Silvana Morgante dello staff di Dirigenza, ha presentato tutta la ricchezza della sua offerta formativa nei vari stand dedicati. Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, ha elogiato l’iniziativa del Salone dello Studente per la sua alta valenza in termini di sviluppo di competenze orientative negli studenti, grazie alla presentazione di un ampio ventaglio di proposte a cura di Università e enti di formazione terziaria. La DS ha inoltre sottolineato l’importanza del convegno dedicato ai percorsi Quadriennali 4+2, esempio di innovazione introdotta nel sistema di istruzione secondaria che proietta la scuola italiana verso il futuro.