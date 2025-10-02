Reggio Calabria, Scuola e Chiesa insieme: firmata la convenzione, gli studenti del “Righi-Boccioni-Fermi” gestiranno gli spazi verdi del Seminario | INTERVISTE

Come annunciato ieri, questa mattina a Reggio Calabria si è tenuta la cerimonia della firma della Convenzione di Formazione Scuola-Lavoro (F.S.L.) tra il Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” e il Seminario. I ragazzi dell’indirizzo agrario della scuola reggina, infatti, si occuperanno della gestione del verde presso il Seminario Arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria. Presenti all’evento gli studenti che saranno protagonisti, insieme al Dirigente Scolastico del Polo Tecnico Professionale Anna Maria Cama e al Direttore del Seminario, Don Simone Gatto.

Proprio loro due sono intervenuti, ai microfoni di StrettoWeb, a margine della cerimonia: “si firma un protocollo d’intesa con il Seminario e la Curia. Ringrazio il Vescovo e Don Simone Gatto. I nostri ragazzi dell’indirizzo agrario, in attività didattica si prenderanno cura degli spazi verdi del Seminario. Noi siamo fortemente orientati al service-learning, siamo convinti che i nostri studenti debbano imparare, ma aprendo il cuore agli altri, alla comunità” ha detto il Dirigente scolastico Cama.

“E’ un momento molto significativo per il nostro Seminario, che vive una dimensione più ampia della nostra formazione, presentandosi come polo culturale e regionale” ha aggiunto Don Simone Gatto. “Questo momento porta una porzione bella della nostra gioventù dentro uno spazio bello, educandosi alla bellezza, prendendosi cura di qualcosa. L’aspetto rilevante di questo progetto è che, mentre formano competenze tecniche e formative, c’è anche l’impegno a prendersi cura di qualcosa di privato ma anche di pubblico. Non si fa qualcosa per il Seminario, ma per tutti”.