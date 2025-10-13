Reggio Calabria, screening senologico gratuito per il personale dell’Istituto “Collodi”

La Dirigente scolastica dell’Istituto “Collodi” di Reggio Calabria, Professoressa Adriana Labate, ha diffuso una circolare rivolta a tutto il personale femminile docente e Ata relativamente all’iniziativa “Ottobre in rosa-screening senologico gratuito“. Ecco il testo integrale della circolare: “la nostra Istituzione scolastica, costantemente impegnata nella promozione del benessere dell’intera comunità educante, quest’anno ha aderito all’iniziativa Ottobre in rosa, la campagna della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno“.

“Il tumore al seno è il primo tra i carcinomi femminili e la sua incidenza è in continuo aumento; tuttavia si registra una lenta ma costante riduzione della mortalità, non solo per i progressi nelle terapie ma anche grazie a una maggiore informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione e la diagnosi precoce: un monitoraggio regolare, infatti, permette di individuare eventuali anomalie in fase iniziale e di intervenire tempestivamente”.

“La sezione LILT di Reggio Calabria allestirà nei nostri plessi un laboratorio mobile per permettere al personale femminile di effettuare un ecografia mammaria, con l’assistenza del Dott. Aurelio Naborrini, medico chirurgo specialista in Ecografia clinica presso 1 Ospedale “T. Evoli” di Melito Porto Salvo, coadiuvato dal Prof Pasquale Iacopino, esperto in Emato-oncologia e Senologo.

Lo screening avrà luogo, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, secondo il seguente calendario:

-Lunedi 20 ottobre plesso Scopelliti

-Lunedi 27 ottobre plesso Alvaro

-Lunedi 10 novembre plesso Collodi

Sa confida in un ampia partecipazione all’iniziativa” conclude la dirigente.