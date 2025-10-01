Reggio Calabria, scoperto allaccio abusivo alla rete pubblica con bypass al contatore: denunciate due persone

Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo finalizzati a contrastare il fenomeno dei furti di energia elettrica. Questa volta i militari della Stazione di Condofuri San Carlo hanno deferito in stato di libertà due soggetti con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica. L’attività è scaturita da un controllo ad un sito riconducibile ai due uomini dove i militari, coadiuvati da personale specializzato, hanno avuto modo di accertare l’esistenza di un allaccio abusivo alla rete pubblica realizzato mediante bypass, in modo da eludere il regolare funzionamento del contatore, e previa alterazione del cavo di alimentazione, rinvenuto decorticato. Il danno stimato ai danni dell’ente erogatore si aggira attorno ai 9mila euro.

L’intervento si inserisce nel quadro delle attività preventive disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, che, anche attraverso le Stazioni presenti nei piccoli centri, come quella di Condofuri San Carlo, continua a garantire una costante attività di controllo del territorio e di vicinanza alla popolazione. Si precisa che, in base al principio della presunzione di innocenza, le persone denunciate devono essere considerate non colpevoli fino a sentenza definitiva.