Reggio Calabria, Scarcella: “quasi 7.000 preferenze, un grazie a tutta la comunità”

“Cari cittadini, colleghi e amici, con profonda gratitudine e emozione desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento per il traguardo straordinario raggiunto nelle recenti elezioni regionali. Quasi 7.000 preferenze che rappresentano non solo un successo personale, ma soprattutto la conferma di un legame autentico con il territorio, costruito negli anni attraverso impegno, ascolto e dedizione”. E’ quanto afferma Cetty Scarcella. “Un ringraziamento speciale va al mondo associativo e universitario, in particolare alla comunità dell’Università di Messina, dove ho avuto l’onore di operare con passione per anni. Al settore sanitario e a tutti i professionisti che hanno creduto in questa avventura e mi sono stati accanto consapevoli del fatto che rappresenterò le criticità del comparto e lotterò affinchè il diritto alla sanità venga rispettato. Il sostegno del comparto agricolo, pilastro della nostra economia e identità che è stato altrettanto determinante. A tutti voi, che coltivate la terra e nutrite il futuro, prometto continuità nel difendere i vostri diritti e valorizzare il vostro lavoro che conosco e che è parte integrante della mia storia famigliare”, rimarca Scarcella.

“Non posso che riconoscere il ruolo fondamentale degli amministratori locali, veri protagonisti di questa vittoria collettiva. La loro vicinanza e fiducia hanno reso possibile questo risultato. Un grazie sentito all’On. Cannizzaro, esempio di leadership e coerenza, e a tutta Forza Italia, la famiglia che mi ha accolta con entusiasmo e con cui condivido valori, progetti e la visione di una Calabria unita e prospera. Oggi inizia un nuovo cammino. Un percorso che vedrà il mio impegno trasformarsi in azioni concrete per le nostre città, le nostre università, le campagne e le imprese. Con umiltà, ma con la determinazione di chi crede nel dialogo e nel lavoro di squadra, sarò al fianco di ogni cittadino per costruire opportunità, tutelare i diritti e promuovere uno sviluppo sostenibile accanto ai nostri rappresentanti”, evidenzia Scarcella.

“Il mio obiettivo è essere una voce autorevole e propositiva, portando le istanze di chi ha scelto di credere in questo progetto. Insieme, continueremo a scrivere pagine di progresso già iniziato nella pregressa amministrazione e che continuerà più forte e concreta di prima con il nostro Presidente Roberto Occhiuto”, conclude Scarcella.