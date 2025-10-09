Reggio Calabria, Sarica (Lega) incontra i cittadini al Lucianum: “valuteremo il nuovo scenario politico e tracceremo le linee programmatiche del futuro”

Alle elezioni regionali in Calabria dello scorso fine settimana, il noto medico reggino, Franco Sarica, ha ottenuto 7.180 voti di preferenza: è il primo dei non eletti nella lista della Lega nella circoscrizione Sud (Reggio Calabria). Il suo è stato indubbiamente un ottimo risultato che segna il ritorno in campo di Giuseppe Scopelliti, ex sindaco di Reggio e Governatore, dopo svariati anni che era rimasto fuori dai giochi.

Intanto domani, venerdì 10 ottobre alle ore 18:30, presso l’Auditorium Lucianum (via Monsignor De Lorenzo), Franco Sarica incontrerà i cittadini per “valutare il nuovo scenario politico appena delineatosi e per tracciare le linee programmatiche dei giorni a venire”.