Reggio Calabria, Ripepi sulle regionali: “vittoria straripante. Ora Forza Italia scelga il Sindaco della rinascita”

“Il risultato elettorale che conferma Roberto Occhiuto alla guida della Regione Calabria rappresenta un segnale politico fortissimo: i calabresi hanno scelto la continuità, la concretezza e la serietà amministrativa. È una vittoria che appartiene a tutta la Calabria, non solo a una coalizione, perché nasce dal desiderio dei cittadini di credere in un percorso di sviluppo, efficienza e dignità per la nostra terra”, lo dichiara Massimo Ripepi, Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria, commentando l’esito delle elezioni regionali che hanno visto la riconferma del Presidente Occhiuto con un consenso ampio e trasversale.

“Alternativa Popolare ha sostenuto con convinzione le liste di Forza Italia dopo un patto federativo fondato su un principio chiaro: sostenere e lavorare con i migliori, coloro che hanno dimostrato con i fatti di avere realmente a cuore le sorti della nostra Calabria. In questa tornata elettorale, tale scelta si è rivelata vincente, perché ha premiato la qualità, la coerenza e la capacità amministrativa”, rimarca Ripepi.

“Grazie a Cannizzaro”

Ripepi ha poi voluto esprimere un sincero ringraziamento per il lavoro svolto da chi ha reso possibile questo risultato straordinario: “mi sento di rivolgere un ringraziamento sentito al Coordinatore Regionale di Forza Italia, On. Francesco Cannizzaro, per il monumentale lavoro politico e organizzativo messo in campo. Il risultato di Forza Italia, che ha raggiunto il 18%, sommato al 12,5% della lista Occhiuto Presidente – seconda forza della coalizione di Centrodestra – e all’ulteriore 1,5% di Forza Azzurri, porta il totale delle liste riconducibili all’area forzista a un eccezionale 32%. Un risultato incredibile, frutto di un lavoro certosino e amorevole di un vero fuoriclasse come Francesco Cannizzaro e del Presidente Roberto Occhiuto che, con la loro azione di governo, hanno saputo realmente mettere mano alla rivoluzione vera e concreta della Calabria”.

“Svolta storica”

“L’analisi del voto nella Città Metropolitana di Reggio Calabria – sottolinea Ripepi – ci consegna un quadro politico dirompente, che segna una svolta storica. Forza Italia ha ottenuto il 20% nella Città Metropolitana, a cui si aggiungono il 13,5% della lista Occhiuto Presidente e lo 0,5% di Forza Azzurri, per un totale del 34%. Nel solo Comune di Reggio Calabria, i numeri restano eccezionali: 21% Forza Italia, 7% Occhiuto Presidente e 1% Forza Azzurri, per un complessivo 29%. Dati semplicemente esorbitanti, che dimostrano quanto il popolo reggino abbia compreso chi realmente lavora per il bene della città”.

“Reggio e la sua area metropolitana – aggiunge Ripepi – hanno premiato la concretezza, la visione e i risultati tangibili, basta chiacchiere e distintivi. I veri risultati – prosegue Ripepi – non solo consolidano il ruolo di Forza Italia come perno del Centrodestra calabrese, ma la candidano di diritto, insieme alla coalizione unita e coesa, a indicare il candidato Sindaco di Reggio Calabria. La città ha parlato con chiarezza: la fiducia va a chi ha dimostrato, con i fatti, di saper amministrare e rilanciare il territorio”.

Ripepi ha poi sottolineato un ulteriore dato emblematico: “l’elezione di Salvatore Cirillo, con 20.000 voti complessivi, di cui 8.000 nella sola Reggio Calabria, rappresenta un risultato mai visto prima nel collegio. È la conferma di una squadra che funziona, di un consenso radicato e di una leadership diffusa. Questo consenso – conclude Ripepi – è il segno tangibile che la Calabria ha scelto la strada della responsabilità e del buon governo. Da domani si riparte con rinnovato entusiasmo, per proseguire insieme nel cammino del cambiamento, con Forza Italia, Alternativa Popolare e tutte le forze del Centrodestra impegnate a costruire una Regione Calabria e una Reggio Calabria sempre più forti, moderne e orgogliose di sé”.