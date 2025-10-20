Reggio Calabria, ripartono le iniziative del Circolo ReggioSud: il programma completo

“Il circolo ReggioSud da anni è ormai un punto di riferimento in città, ed in particolare nei quartieri di Sbarre e Gebbione, per quanto riguarda le iniziative culturali politiche e sociali. Anche quest’anno, dopo la pausa estiva, il circolo riparte con un ricco programma di iniziative alcune delle quali riconfermate poiché hanno riscosso interesse nella stagione precedente ed altre, invece, sono delle novità rispetto alle precedenti edizioni“. È quanto dichiarato attraverso un comunicato stampa dal Circolo ReggioSud.

“Si parte ufficialmente da martedì 21 ottobre ore 17:00 con “Musica Insieme” lezioni settimanali di musica per coloro che vogliono imparare uno strumento musicale, a cura di Eugenio Celebre. Il Mercoledì dalle ore 17:30 “Laboratorio di balli amatoriale” a cura di Leo Marzino. Il sabato è confermata “La tisana letteraria”. Dal mese prossimo il circolo ospiterà nei propri locali il corso di teatro, che si svolgerà il martedì dalle 20 alle 22, a cura del maestro Antonio Caracciolo e poi la novità sarà “la rassegna del cinema” con film che raccontano di tematiche attuali“, prosegue il comunicato del circolo.

“È inoltre confermato anche per quest’anno il G.A.S del circolo ReggioSud ossia il gruppo di acquisto solidale associato al consorzio EquoSud. Accanto a queste iniziative si aggiungono le numerose presentazioni di libri che durante l’anno di volta in volta ospitano gli autori con relativo dibattito e naturalmente non mancheranno le iniziative per valorizzare il dialetto calabrese ed il dialetto reggino in particolare. A tutto ciò si aggiungeranno le iniziative politiche che il circolo segue come mission principale che vanno dalla politica internazionale a quella Nazionale e Territoriale. Ampia scelta quindi per chi volesse partecipare. Unisciti a noi, ti aspettiamo!“, si legge in conclusione.