Reggio Calabria, riparte la MOC al Morelli: attivato il nuovo macchinario di radiologia

L’ufficio stampa del Gom di Reggio Calabria ha inviato alla stampa una nota in cui si legge: “si informa la gentile utenza che da domani, 30 ottobre, presso la U.O.C. di Radiologia del presidio ospedaliero “Morelli” del G..O.M., sarà attivata la nuova MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata). L’acquisto è stato effettuato e collaudato dopo il guasto del precedente macchinario. Pertanto, si comunica che le prenotazioni per tale prestazione sono riaperte. Le prenotazioni si effettuano chiamando al numero unico del CUP Regionale: 0961 789789 o attraverso il Portale web CUP Regionale”.

“Relativamente ai pazienti già prenotati che non hanno potuto effettuare la prestazione a causa del predetto guasto, si comunica che gli stessi saranno richiamati per il recupero delle liste d’attesa. A tale attività sarà dedicato un giorno a settimana”.