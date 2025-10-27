Reggio Calabria, Rione Marconi assediato dai topi: “mi hanno divorato la macchina, salgono fino al 3° piano!” | INTERVISTA

“I topi si sono moltiplicati, arrivano a salire ai primi e secondi piani, a me hanno addirittura divorato la macchina. Non possiamo più nemmeno uscire, rischiamo che i ratti ci mordano. Sono sali anche dalla signora al terzo piano. Abbiamo segnalato e nessuno interviene“. È la disperata denuncia di una cittadina di Reggio Calabria che evidenzia lo stato di abbandono e degrado in cui versa il Rione Marconi. La donna delinea un quadro scioccante: nel degrado generale i topi si moltiplicano e arrivano a invadere anche le abitazioni.

Gli stessi cittadini devono restare chiusi in casa per paura di essere morsi. Le diverse segnalazioni effettuate risultato inascoltate o, al più, i cittadini si sentono rispondere “non è di nostra competenza“. E intanto i topi banchettano allegramente. Nel servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb le parole di chi sta vivendo questa situazione incresciosa.