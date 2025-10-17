Reggio Calabria: riconoscimento al Vice Sovrintendente Campolo per l’impegno sociale e solidale

Un riconoscimento che premia l’impegno, la dedizione e il senso profondo del servizio verso la collettività. Con una nota ufficiale datata 13 ottobre 2025, il Questore della Provincia di Reggio Calabria, La Rosa, ha espresso il proprio “più vivo apprezzamento” al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Antonio Giovanni Campolo, per l’attività svolta come referente della delegazione reggina del Moto Club della Polizia di Stato.

Nel documento, indirizzato al dirigente della Digos, il Questore sottolinea come Campolo si sia distinto “per il costante e proficuo impegno profuso in questi anni nell’ambito del sociale”, valorizzando il ruolo della Polizia anche al di fuori dell’azione operativa, “attraverso la promozione di numerose attività benefiche a sostegno dei soggetti più deboli e dei bambini”.

Un attestato che va oltre il riconoscimento formale e restituisce il senso più autentico dell’appartenenza al corpo: quello di una divisa che non si limita alla tutela dell’ordine pubblico, ma diventa presenza viva, empatica e solidale nel territorio.

“La S.V. vorrà rendere edotto il Vice Sovrintendente Campolo della presente”, conclude la lettera, siglata dal Questore La Rosa, come atto di gratitudine verso chi ha saputo coniugare professionalità e umanità, rappresentando al meglio lo spirito della Polizia di Stato anche nelle iniziative sociali e benefiche.