Reggio Calabria, rami pericolosi al Parco Lineare Sud. Un lettore: “spero che chi di competenza provveda prima che ci scappa il morto” | FOTO

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione relativamente ad un disagio presente al Parco Lineare Sud a Reggio Calabria. Ecco il testo integrale della segnalazione: “passeggiando al Parco Lineare Sud osservavo questi alberi di Eucalpytus o detti anche Eucalypto, ho notato che probabilmente sono anni che non vengo potati: i rami sono tanti e come si evince dalle foto che allego sporgono sul marciapiede. Sono pericolosi perchè se si spezza un ramo può uccidere qualche persona anziana o anche bambini. Spero che con questa mia segnalazione di chi competenza provveda prima che ci scappa un morto (spero mai)”.