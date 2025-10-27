Reggio Calabria, raffica di incidenti tra l’A2 e la Nazionale paralizza tutta la città: traffico in tilt, mattinata infernale | FOTO

Tre gravi incidenti si sono verificati questa mattina nel quadrante settentrionale della città di Reggio Calabria, tra l’A2 Salerno-Reggio e la Nazionale. Il primo incidente, e il più grave, si è verificato nei pressi dello svincolo di Campo Calabro, in direzione Nord. Due auto sono letteralmente distrutte e ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine, mobilitate per i soccorsi. Il traffico è rimasto completamente paralizzato per oltre un’ora.

Un secondo incidente stradale si è verificato sempre in autostrada, nella stessa carreggiata, probabilmente collegato al primo e ai rallentamenti del primo. Si è trattato di un tamponamento a catena tra un furgone e quattro autovetture. Il traffico è rimasto bloccato fino al raccordo autostradale di Reggio Calabria, con uscita consigliata Reggio Porto e traffico dirottato sulla viabilità secondaria nella zona di Pentimele, Archi, Gallico e Catona. Anche qui, il traffico è stato totalmente congestionato con lunghe code e disagi, e si è verificato anche un terzo incidente stradale sulla Nazionale di Gallico.

Pesanti disagi per tutti i viaggiatori in marcia per andare al lavoro o a scuola. Dalle 07:30 del mattino la città è completamente in tilt.