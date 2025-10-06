Reggio Calabria, progetto di efficientamento energetico al Museo: maggiore tutela per i Bronzi e non solo. Tutto pronto per la presentazione

Giovedì 9 ottobre alle ore 11.00, presso la sala conferenze del Museo di Reggio Calabria, si terrà la presentazione de “Un nuovo sguardo sui Bronzi di Riace: relamping sostenibile al MArRC”, il progetto di efficientamento energetico del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria che si terrà. L’intervento di riqualificazione energetica – realizzato da City Green Light – assicura una maggiore tutela dei reperti oltre che un importante risparmio energetico, una soluzione innovativa che combina efficienza energetica, valorizzazione dei reperti e comfort per i visitatori.
Nell’ambito dell’evento interverranno i Rappresentanti del Ministero della Cultura, della Regione Calabria e dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, l’Arch. Antonino Giordano RUP del progetto PNRR di efficientamento energetico del MArRC e Christian Valerio, Direttore Operations Southern Italy City Green Light.