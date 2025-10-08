Reggio Calabria, Princi soddisfatto sulle regionali: “il mio risultato mi riempie di orgoglio”

Il vice coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, Stefano Princi, si esprime in ordine al risultato delle recenti elezioni regionali in cui ha ottenuto il risultato di 6525 preferenze di cui 3.597 nella sola città di Reggio Calabria. “È un risultato che mi riempie di orgoglio – ha dichiarato Princi – e che rappresenta un chiaro segnale di fiducia da parte dei cittadini nei confronti del nostro partito e del lavoro portato avanti sul territorio. Questo consenso non è un punto d’arrivo, ma la base da cui ripartire per costruire una squadra coesa, competente e radicata, capace di invertire la tendenza anche in vista delle prossime elezioni comunali”. Princi ha sottolineato la necessità di rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia sul territorio avviando un percorso di ascolto e partecipazione che valorizzi le energie migliori della città.

“Il risultato ottenuto – ha concluso – è frutto del lavoro sinergico di un gruppo consolidato che dimostra che quando si lavora con impegno, serietà, coerenza e lealtà i cittadini sanno riconoscerlo. Ora il nostro prossimo obiettivo è tradurre questo consenso in un progetto amministrativo forte e condiviso, per contribuire alle esigenze dei cittadini”.