Reggio Calabria: pozzetto pericoloso all’incrocio tra via Padre Pio e via Sbarre | VIDEO

Reggio Calabria, pozzetto pericoloso sulla via Padre Pio: serio rischio per automobilisti, motociclisti e pedoni. Le immagini

Chiusini Reggio Calabria

Nuova segnalazione da parte di Giovanni Di Bella, cittadino attivo da tempo sul territorio di Reggio Calabria, che denuncia “la pericolosità di un pozzetto situato all’incrocio tra via Padre Pio e via Sbarre. I bordi che sostenevano il chiusino hanno ceduto, compromettendo la viabilità e creando un serio rischio per automobilisti, motociclisti e pedoni. Nonostante le segnalazioni già effettuate, l’area non è ancora stata messa in sicurezza”.

“Oggi ho provveduto personalmente a segnalare la problematica alla Polizia Municipale, con la speranza che intervengano tempestivamente prima che accada qualcosa di grave”, conclude Di Bella.

Ultimi approfondimenti di Cronaca