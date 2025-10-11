Reggio Calabria, pista ciclabile con new jersey a Largo Botteghelle. I dubbi del Comitato “Ferrovieri-Pescatori”: “confronto con l’amministrazione”

“Dalla sera alla mattina ci troviamo il largo Botteghelle stravolto dalla realizzazione dell’ennesima pista ciclabile con posizionamento dì Jersey, ampliamento di marciapiedi che interrompono la pista ciclabile e strade larghissime ridotte drasticamente di misura”, è quanto denuncia il Comitato di Quartiere “Ferrovieri-Pescatori”. “Iniziata mesi fa. contestata dai residenti per motivi di sicurezza, sospesa e ora improvvisamente ripresa. Il dirigente parla di condivisione con i “residenti” e di recepimento di suggerimenti e proposte. La domanda sorge spontanea: quali modifiche sono state suggerite dai residenti? Durante quale incontro pubblico istituzionale? Magari ci è sfuggito. Quali proposte sono state recepite? E soprattutto a quali normative ci si è riferiti per l’approvazione di questo progetto? C’è una normativa che prevede che le piste ciclabili possano essere “protette” dalle macchine parcheggiate?”, rimarca il comitato.

Le altre domande del Comitato

“E nel momento in cui non ci dovessero essere auto parcheggiate cosa proteggerebbe i ciclisti? E i marciapiedi in costruzione che interrompono la pista e restringono la carreggiata? E chi ha progettato di dividere la pista dalla carreggiata con i Jersey? Rimarranno di quella altezza? E perché sopra hanno delle aperture? Saranno posizionate delle piantine o diventeranno ricettacolo di rifiuti? Saranno sentiti i commercianti del mercato che ogni venerdì occupa quello spazio. Adesso? Dopo che i lavori stanno procedendo alla velocità del fulmine, si promette di condividere le scelte con i commercianti e di ascoltare le loro esigenze? Dopo averli messi in difficoltà facendo trovare i loro siti occupati? Dopo che gli acquirenti si sono trovati a dover scavalcare i jersey per passare da un banco all’altro? Avremmo altre domande sull’effettiva utilità di piste ciclabili che nascono senza i criteri di sicurezza necessari e che rimangono per lo più inutilizzate e inutilizzabili, ma approfondiremo chiedendo un confronto con l’amministrazione e i responsabili“, conclude il Comitato.