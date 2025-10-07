Reggio Calabria: perdita d’acqua in via Aschenez e l’Amministrazione se ne lava le mani | VIDEO

“Migliaia e migliaia di litri d’acqua si disperdono ogni giorno da una perdita in via Aschenez, sotto gli occhi di tutti. Acqua che noi cittadini paghiamo regolarmente nelle bollette. Eppure, nessuno interviene. Gli amministratori locali, probabilmente passati davanti a questa perdita, fanno finta di non vederla. Alzare le mani e dire che ‘non è competenza loro’ è molto più semplice che prendersi davvero carico del problema. Eppure, basterebbe una telefonata per segnalare e far riparare una perdita o una buca“. È la denuncia inviata alla redazione di StrettoWeb da Giovanni Di Bella, cittadino sempre attento alle problematiche di Reggio Calabria.

Con un gioco di parole, si potrebbe dire che quando c’è una perdita d’acqua, l’Amministrazione Falcomatà se ne lava le mani. I cittadini vedono, i politici no.

“Questa è l’ennesima dimostrazione che molti si ricordano della città solo pochi mesi prima delle elezioni, per poi tornare nel silenzio e nel disinteresse subito dopo. Con questo sfogo da cittadino stanco di parole e promesse, chiedo che si intervenga immediatamente. La perdita è anche pericolosa: ha causato il cedimento del manto stradale e ha impedito a un’attività commerciale di utilizzare il gazebo esterno. È ora di passare dai proclami ai fatti!!!“, conclude Di Bella.