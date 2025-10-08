Reggio Calabria: parte l’edizione 2025 del Festival Cosmos, scienza, cultura, società | INFO

Partenza in grande stile per l’edizione 2025 del “Festival Cosmos, scienza cultura, società”, organizzato a Reggio Calabria dalla Città Metropolitana in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero degli Affari Esteri e la Società Astronomica Italiana. Con l’avvio dei laboratori, attivi fino all’11 ottobre e suddivisi tra Palazzo Alvaro e il Castello Aragonese a Reggio Calabria, inizia la fase finale del Festival, che culminerà il 12 ottobre al Teatro Francesco Cilea con l’assegnazione del Premio Cosmos e Premio Cosmos studenti. Si tratta di uno dei principali eventi internazionali dedicati alla divulgazione scientifica e che registra, anche quest’anno, la partecipazione di migliaia di studenti.

Nel dettaglio, i laboratori attivi a Palazzo Alvaro sono curati dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, dall’Università della Calabria e dall’Istituto per i Processi Chimico-Fisici (IPCF) del Consiglio Nazionale delle Ricerche e riguardano: prototipazione e dimostratori verso la decarbonizzazione; scenari climatici e strategie urbanistiche; test sugli effetti dei cambiamenti climatici sugli edifici; ricerche sull’intelligenza artificiale applicate ai veicoli autonomi, robotica; fotoni e nanotecnologie; nanotecnologie e ottica; la forza del suono; le polveri interstellari e la fisica computazionale. Nelle sale del Castello Aragonese, invece si darà spazio ai laboratori del CNR-IPCF e dell’Università La Sapienza di Roma, con approfondimenti su: scavi, reperti, spettroscopia e 3D per scoprire materiali e pigmenti antichi; energia solare 3.0; la scoperta della ceramica con l’archeologia sperimentale.

I laboratori resteranno aperti la mattina dalle 9:00 alle 13:00 fino all’11 ottobre, mentre nel pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00, solo il 10 e l’11 ottobre. Fondamentale anche per questa edizione, è il ruolo del Planetario Pythagoras della Città Metropolitana che ospiterà lo stage per gli studenti. Il festival Cosmos è suddiviso in due categorie il ‘Premio Cosmos’ e ‘Premio Cosmos studenti’: per quest’ultima categoria lo scorso 29 settembre gli studenti, riuniti in assemblea, hanno decretato il vincitore che sarà comunicato il 12 ottobre. Domani 9 ottobre, giovedì, si apriranno gli stand a Piazza Italia.