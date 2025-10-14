Reggio Calabria, Palazzo San Giorgio si illumina di rosa per la campagna di prevenzione del tumore al seno

Il Comune di Reggio Calabria aderisce alla campagna nazionale “Nastro Rosa – LILT for Women 2025” promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori con l’obiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno. Da questa sera Palazzo San Giorgio sarà illuminato di rosa; colore simbolo della lotta contro il carcinoma mammario per testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione comunale a Chi è impegnato in prima linea a supporto della causa. L’edizione 2025 della campagna si è voluta caratterizzare per il tema dell’innovazione, con un focus sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella diagnosi precoce; ha visto il conferimento del Premio “LILT for Women 2025” alla cantante Emma Marrone individuata anche come testimonial per il suo impegno a favore della salute femminile.

La campagna rappresenta un invito per tutte le donne a unirsi simbolicamente nella lotta contro il tumore al seno, ricordando che la prevenzione è il primo passo per salvaguardare la vita. Sono previste numerose iniziative su tutto il territorio nazionale; tra queste, visite senologiche gratuite negli ambulatori LILT aderenti, eventi informativi, giornate di prevenzione, incontri pubblici e illuminazioni simboliche di monumenti e palazzi istituzionali in rosa. Il fiocco rosa resta il simbolo universale della campagna, rappresentando la solidarietà e la speranza di sconfiggere la malattia; ecco perché il nostro Palazzo comunale si illuminerà con questo colore.

Le dichiarazioni del sindaco

“La salute, la ricerca e la prevenzione sono obiettivi prioritari e fondamentali per la nostra Amministrazione – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà – che, aderendo all’iniziativa con l’illuminazione di Palazzo San Giorgio, vuole sensibilizzare non solo simbolicamente la popolazione femminile sul delicato tema ma – ha concluso il primo cittadino- vuole anche contribuire fattivamente alla più ampia diffusione del messaggio della campagna”.