Reggio Calabria: ok in Giunta a partenariati per eventi di rilevanza sociale, culturale e sportiva

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha approvato alcuni accordi di partenariato finalizzati alla realizzazione di eventi di rilevanza sociale, culturale e sportiva che si terranno nei prossimi giorni in città. In particolare, è stato dato via libera allo schema di accordo di partenariato con l’Asd “Tennistavolo Casper” per lo svolgimento dei Campionati italiani paralimpici a squadre Tennistavolo serie A e serie B, in collaborazione con la Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici) e con il Cip Calabria (Comitato Paralimpico Italiano), che si terranno il 4 e 5 ottobre prossimi presso l’impianto sportivo comunale “P. Viola”.

Ok all’accordo di partenariato con l’associazione Anffas

Disco verde anche all’accordo di partenariato con l’associazione Anffas Reggio Calabria (Associazione di famiglie di persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo) che prevede la concessione a titolo gratuito del Foyer del Teatro “F. Cilea” per gli eventi che si terranno nei giorni 1 e 24 ottobre nell’ambito del progetto “Valorizzami – Risorse accessibili per educare all’inclusione attiva”.

Partenariato con l’Ail

L’ulteriore partenariato approvato dalla Giunta è quello con l’Ail (Associazione italiana contro le leucemie e mieloma – sezione Alberto Neri Reggio Calabria) per la concessione a titolo gratuito del Teatro “F. Cilea” per la realizzazione dell’evento solidale che si svolgerà il prossimo 3 ottobre, la cui raccolta fondi sarà destinata alle Case AIL, strutture di accoglienza per pazienti e accompagnatori.

Premio e Festival della Scienza “Cosmos 2025”

La Giunta comunale ha infine dato l’ok al partenariato con la Città Metropolitana di Reggio Calabria per lo svolgimento del Premio e Festival della Scienza “Cosmos 2025”, che si terrà dal 7 all’11 ottobre presso il complesso monumentale del Castello Aragonese con laboratori didattici/scientifici gratuiti e nel pieno rispetto della compatibilità con la tutela architettonica del complesso monumentale.