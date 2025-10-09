Reggio Calabria, nuovo Commissario Capo alla Squadra Mobile

La Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria accoglie il Commissario Capo della Polizia di Stato Dr. Giovanni Marinetti, che prende il posto della Dott.ssa Valeriani trasferita alla SISCO di Catanzaro. Originario della provincia di Caltanissetta, il Dr. Marinetti ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza all’Università di Bologna, svolgendo tirocinio presso la Procura della Repubblica di Gela e ottenendo l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Nel 2018 ha superato il concorso per Commissario e, dopo la formazione, ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e l’Ufficio Immigrazione della Questura di Enna. Nel 2022 è stato trasferito alla Questura di Pavia per guidare la Squadra Mobile, incarico che ha lasciato per assumere la funzione di Funzionario Addetto alla Squadra Mobile di Reggio Calabria.

Il Questore esprime il proprio augurio al nuovo Funzionario, certo che il suo impegno e la sua professionalità verranno messe a disposizione della cittadinanza.