Reggio Calabria, nuovi sviluppi sull’86enne che “ha già votato”: interviene la Digos

“Buongiorno, parla la Digos. Ha letto l’articolo di StrettoWeb sull’86enne che non ha potuto votare al Principe di Piemonte. Ecco, lei è coinvolto…“. Ci sono ulteriori sviluppi nel caso dell’86enne che ieri pomeriggio si è recata a votare, per la prima volta dopo 25 anni, nella sezione numero 23 del Comune di Reggio Calabria, presso la centralissima scuola elementare del Principe di Piemonte adiacente piazza Castello. Questa mattina è intervenuta la Digos, che ha rintracciato l’elettore che si era recato a votare ieri mattina presto e i cui dati sarebbero stati inseriti per errore, da uno scrutatore, nel rigo dell’anziana signora. I due hanno lo stesso cognome.

La telefonata, in cui la Digos ha espressamente fatto riferimento alla notizia fornita da StrettoWeb, è stata serena e cordiale. L’ignaro elettore è stato invitato negli uffici giudiziari dove dovrà compilare un verbale per aiutare gli inquirenti a ricostruire l’accaduto. Sin da subito, dopo le verifiche dei tecnici comunali, già dal pomeriggio di ieri era emerso come si trattasse di un errore di uno scrutatore, ma l’intervento della Digos è necessario per documentare l’accaduto in caso di ulteriori approfondimenti e verifiche.

Insomma, altro che “fake news”…