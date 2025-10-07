Reggio Calabria, nuovi new jersey sul Viale Messina separano la pista ciclabile ma sollevano dubbi su sicurezza e traffico | FOTO

Sono stati installati sul Viale Messina a Reggio Calabria, nuovi new jersey destinati a separare la pista ciclabile dalla carreggiata ma questa nuova installazione sta suscitando reazioni contrastanti tra residenti e cittadini. Se da un lato l’intervento mira a garantire maggiore protezione ai ciclisti, dall’altro il dubbio è che possano crearsi criticità legate alla riduzione dello spazio per i veicoli e ai possibili rischi causati da questi blocchi in cemento.

Molti automobilisti lamentano possibili incidenti, mentre alcuni ciclisti sottolineano come la separazione fisica, seppur necessaria, non risolva del tutto il problema della sicurezza, soprattutto in prossimità di incroci e accessi laterali.