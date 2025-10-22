Reggio Calabria, nuovi laboratori al via al Museo: le info e le novità

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria annuncia l’Open Day del progetto “M.I.R.A. – Museo Interattivo Ricerca e Accessibilità”, in programma sabato 25 ottobre, dalle ore 17.00 alle 19.00, presso la Sala Conferenze del MArRC. L’iniziativa segna l’avvio di un nuovo percorso dei Servizi Educativi Museali del MArRC, sempre più incentrato sull’accessibilità educativa e sulla didattica senza barriere, con l’obiettivo di rendere il Museo un luogo sempre più inclusivo, partecipato e aperto a tutti.

Durante l’incontro saranno presentati i nuovi laboratori didattici inclusivi, che uniscono storia, creatività e tecnologie interattive per offrire esperienze accessibili a un pubblico eterogeneo, con particolare attenzione ai visitatori con bisogni educativi speciali. L’evento è aperto a famiglie, docenti, educatori, operatori del settore socioeducativo e giovani curiosi. Ingresso gratuito su prenotazione: mira.prenotazioni@gmail.com.