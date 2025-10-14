Reggio Calabria, nonostante il “tramonto” del Sunsetland i cartelloni pubblicitari sventolano ancora con la pubblicità di un evento flop finito da un mese | FOTO

A distanza di quasi un mese dalla sua conclusione, il Sunsetland Summer Festival continua a far parlare di sé, non tanto per il successo che si sperava, quanto per la sua scarsa partecipazione e la visibilità che ha ancora oggi lungo il lungomare di Reggio Calabria. Una situazione che fotografa il totale disinteresse e l’abbandono dell’Amministrazione Comunale nei confronti della città. Infatti i cartelloni promozionali dell’evento, lungo tutto il lungomare Falcomatà, sono infatti ancora affissi, come a testimoniare un evento che sembra non voler essere dimenticato troppo in fretta, nonostante il flop che ha segnato tutta l’estate.

Il Sunsetland Summer Festival, che ha avuto luogo all’Arena dello Stretto dal 18 luglio al 21 settembre 2025, era stato lanciato con grandi aspettative, promettendo serate di musica con la partecipazione di deejay internazionali, artisti locali e aspiranti dj. L’iniziativa, fortemente promossa dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria come parte integrante dell’Estate Reggina 2025, avrebbe dovuto animare le calde serate estive e diventare un evento di riferimento per i giovani e gli amanti della musica elettronica. Tuttavia, la realtà è stata ben diversa. Nonostante la grandiosità dell’annuncio, i numeri non sono mai arrivati. Ogni sera, l’arena, capace di ospitare migliaia di spettatori, è rimasta desolatamente vuota o quasi, con pochi spettatori a partecipare agli eventi, lasciando l’impressione che l’entusiasmo iniziale non si fosse mai tradotto in una reale affluenza. Erano solo i soliti annunci di fuffa, tutto fumo e niente arrosto.

Ora, quasi un mese dopo la chiusura dell’evento, i cartelloni pubblicitari continuano a dominare il lungomare sventolando tra gli alberi e ricordando a chi passeggia una stagione estiva disastrosa. E testimoniando il totale abbandono e il disinteresse dei pubblici amministratori della città, persino nei confronti del proprio gioiello più pregiato: il chilometro più bello d’Italia. Che tristezza.