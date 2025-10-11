Reggio Calabria, nel nome di Michele Viola: il campo Kobe e Gianna Bryant ha il suo defibrillatore | INTERVISTE

La passione per lo sport si unisce alla solidarietà nel ricordo di chi non c’è più, ma che resta vivo nei ricordi e nelle iniziative di chi continua a volergli bene. Nella serata odierna si è svolta la cerimonia di consegna del Totem Defibrillatore alla città di Reggio Calabria, posizionato presso il campo Kobe & Gianna Bryant in zona Tempietto. Donazione effettuata dall’Associazione di Promozione Sociale ASD Michele Viola.

L’associazione è nata nel 2024 per iniziativa di un gruppo di amici, ciclisti e cestisti, per omaggiare la memoria del compianto dott. Michele Viola, figlio del fondatore della Viola (Giuseppe Viola e nipote di Piero), già Capo di Gabinetto della Questura di Taranto, stimato funzionario della Polizia di Stato e grande appassionato di sport.

Una scomparsa tragica, avvenuta a causa di un grave incidente stradale mentre percorreva in bici la statale 172 nei pressi di Taranto. L’associazione porta avanti la passione per lo sport di Michele Viola, ma anche la sua attenzione per il sociale. L’iniziativa svoltasi questa sera ha unito queste due anime regalando un presidio medico in più a tutti gli sportivi che giornalmente affollano il campetto dedicato a Kobe & Gianna Bryant, due anime portate via troppo presto, come Michele, in un tragico incidente.

Chiamarla fatalità, destino o rischio sempre dietro l’angolo. L’arresto Cardiaco fa 60.000 vittime all’anno. Un defibrillatore può salvare una vita. Chiunque può usarlo e non rischia penalmente in caso di morte della persone soccorsa. Lo chiarisce l’esperto Francesco Marcellino che spiega come utilizzare lo strumento.

Dopo la benedizione di padre Graziano, una partitella di basket amatoriale ha chiuso la cerimonia nel modo più semplice e bello possibile. E siamo sicuri che Michele, dall’alto, avrà apprezzato.