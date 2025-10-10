Reggio Calabria, Mosorrofa celebra storia e tradizioni: un sabato imperdibile tra Rievocazione Storica Ottocentesca e Sagra dei Funghi

“Sabato 18 ottobre sarà un giorno speciale per Mosorrofa, frazione del comune di Reggio Calabria. In attesa dei festeggiamenti in onore del santo patrono, San Demetrio di Tessalonica, previsti per la settimana successiva, per la prima volta due eventi nella stessa giornata. E non solo, due appuntamenti di grande spessore culturale e tradizionale. Alle 19.00 si svolgerà una Rievocazione Storica Ottocentesca. Giunto alla sua terza edizione, quest’appuntamento con la storia ci porterà indietro nel passato facendoci rivivere i festeggiamenti in onore di San Demetrio al tempo dei Borbone, con particolare rilievo alla leggenda del miracolo della cera, legata alla figura del Santo”. Lo afferma in una nota il comitato “Sagra dei funghi a Mosorrofa“.

“Nell’ambito dell’evento si terrà un corteo storico che parrà dall’anca chiesa delle anime del purgatorio, presso l‘odierno Largo Leotta, per giungere in Piazza Chiesa dove, tra can, preghiere e festeggiamenti, verrà illuminato a festa l’altare settecentesco di San Demetrio. A seguire si terrà l’apertura della fiera ottocentesca con l’alzabandiera borbonico ed il discorso del sindaco di sant’Agata in Cataforio”.

“L’evento ripercorre la storia e le tradizioni del nostro paese valorizzando gli aspetti storici, religiosi e civili lega al culto di San Demetrio a Mosorrofa e alle leggende fiorite attorno alla sua figura. Alle 20.30 si terrà invece la Sagra dei Funghi. Dopo anni ritorna uno degli eventi più importanti per il nostro paese, un appuntamento che in passato ha deliziato molto, rappresentando e facendo conoscere le tradizioni culinarie del nostro territorio. Verrà allestita una Mostra Micologica con esperti micologi che spiegheranno i rischi lega al consumo dei funghi e le differenze tra specie eduli e quelle tossiche, e si potrà poi gustare un menù speciale, storicamente correo, a base delle prelibatezze autunnali della nostra terra. Un’esperienza sensoriale indimenticabile che coniuga in sé la storia, le tradizioni e la saggezza di un’arte culinaria che affonda le radici nel nostro passato”.

“Gli eventi nascono dalla sinergia di diversi attori del territorio, istituzioni, associazioni, commercianti e priva cittadini che hanno posto in essere un impegno finalizzato a far conoscere e valorizzare la storia, la cultura, le tradizioni, in una sola parola, la bellezza di Mosorrofa, spesso sottovalutata, ma viva e ricca di aspetti attrattivi e accattivanti. Vi aspettiamo dunque a Mosorrofa il 18 ottobre consapevoli del fatto che non rimarrete delusi dall’esperienza che deciderete di vivere quel giorno”.