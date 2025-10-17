Reggio Calabria: momenti di apprensione sul Corso Garibaldi, giovane sta tentando il suicidio seduta su una finestra | FOTO LIVE

Momenti di angoscia e tensione in questi minuti sul Corso Garibaldi a Reggio Calabria dove una giovane donna sta tentando di compiere un gesto estremo. La ragazza, apparentemente in uno stato di confusione, è seduta sul davanzale di una finestra di un palazzo al quarto piano, minacciando di lanciarsi nel vuoto.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia e un’équipe medica del 118, creando un cordone di sicurezza per evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Al momento le forze dell’ordine stanno cercando di calmare la ragazza e convincerla a scendere e non compiere il folle gesto.