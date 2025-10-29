Reggio Calabria, maxi truffa nel calcio: ecco il NOME dell’arbitro e le partite truccate | ELENCO

Cinque persone sono finite agli arresti domiciliari per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. Il blitz è scattato all’alba quando i carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e i finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura della Repubblica. Le 4 partite, quelle su cui sono state riconosciute le sussistenze dei gravi indizi, sono del Campionato Primavera e sono Benevento-Cesena, Hellas Verona-Cagliari, Sassuolo-Verona e poi c’è un tentativo di manipolazione che non è andato a buon fine ed è Empoli-Lazio sempre del Campionato Primavera. L’arbitro coinvolto è Luigi Catanoso di Reggio Calabria.