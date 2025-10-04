Reggio Calabria, Matteo Salvini in visita alla Gelateria Cesare: “entusiasti di avergli fatto assaporare i gusti del nostro territorio”

Il Ministro Salvini in visita alla Gelateria Cesare, simbolo di Reggio Calabria. Il leader della Lega, ieri in città per il comizio del suo partito in occasione delle elezioni regionali – presente insieme a Vannacci e Durigon – ha fatto un salto allo storico chioschetto verde reggino per assaporare alcuni sapori del territorio. Ad accoglierlo, il proprietario, Davide Destefano, che sui social ha postato una foto insieme al Ministro.

Questo il testo accompagnato alla foto: “un grazie immenso al Ministro Salvini per la sua visita speciale da Gelato Cesare! Niente politica, solo chiacchiere appassionate sul nostro territorio, artigianato e impresa che ci rendono orgogliosi. Siamo stati entusiasti di fargli assaporare le vere perle del nostro territorio calabrese: l’inconfondibile Amareggio, il rinfrescante Sorbetto di Bergamotto di Reggio Calabria, il goloso Bronzato e i Sapori di Reggio Calabria! Che esperienza unica! Grazie di cuore per averci onorato con la tua presenza!”.