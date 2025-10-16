Reggio Calabria, maltrattava l’ex compagna: il tribunale archivia il caso | DETTAGLI

Nella giornata di ieri, 15 ottobre 2025, il Tribunale di Palmi, in composizione collegiale, presieduta dalla Dott.ssa Maria Vittoria Manfredonia, ha pronunciato una sentenza di non doversi procedere ex art 529 c.p.p. nei confronti di Giuseppe Tiradossi, imputato del reato di maltrattamenti aggravati nei confronti dell’ex compagna art. 572 c.p.. Nel corso dell’udienza, il collegio ha disposto la riqualificazione giuridica del fatto contestato, ricondotto alla fattispecie di cui all’articolo 581 c.p. (percosse). A seguito della remissione di querela da parte della persona offesa, il Tribunale ha quindi dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato, essendo venuta meno la condizione di procedibilità.

La decisione, assunta al termine di un articolato dibattimento, ha posto fine a un procedimento penale che aveva visto Tiradossi rispondere di presunti comportamenti lesivi nell’ambito della relazione sentimentale con l’ex compagna. L’Avvocato Simona Figliucci, difensore del Tiradossi Giuseppe ha espresso soddisfazione per l’esito del procedimento, sottolineando che “la decisione conferma la correttezza dell’operato dell’imputato e restituisce serenità a un uomo che ha sempre respinto ogni accusa”.