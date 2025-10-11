Reggio Calabria, maltrattava la compagna davanti alla figlia: disposto il divieto di avvicinamento

La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ad un soggetto gravemente indiziato di maltrattamenti ai danni della compagna convivente. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Palmi su richiesta della locale Procura della Repubblica, è il risultato di un’intensa attività di indagine condotta dai poliziotti dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Cittanova e di Polistena a seguito della denuncia sporta dalla vittima

Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro grave e allarmante di comportamenti violenti, ingiuriosi e minacciosi messi in atto dall’uomo, anche in presenza della figlia minore della coppia, alla luce dei quali è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento.

L’intervento tempestivo e la scrupolosità delle indagini confermano l’impegno costante della Polizia di Stato nella prevenzione e nel contrasto della violenza domestica, con particolare attenzione alla tutela delle persone più vulnerabili.