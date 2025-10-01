Reggio Calabria, “l’Università Mediterranea ti aspetta”: è ancora tempo di iscrizioni. Come iscriversi | INFO

In una nota l'Università Mediterranea di Reggio Calabria informa in merito alle possibilità di iscriversi ai corsi di laurea

“Le iscrizioni all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria continuano per i corsi di laurea triennale, magistrale (biennale) e a ciclo unico (quinquennali) dell’anno accademico 2025/2026. È ancora possibile immatricolarsi a tutti i corsi di laurea erogati, ad eccezione di quelli a numero programmato nazionale, per i quali valgono le scadenze e modalità previste dai rispettivi bandi”. Così in una nota l’Università Mediterranea in merito alle possibilità di iscriversi ai corsi di laurea.

“Questa prosecuzione rappresenta un’opportunità in più per i giovani dell’Area dello Stretto e calabresi, che scelgono di investire nel proprio territorio, ma anche per studenti di altre regioni attratti da un Ateneo che unisce innovazione didattica, apertura internazionale e profondo legame con il contesto locale. Nel cuore del Mediterraneo, crocevia di culture ed esperienze, l’Università Mediterranea offre una didattica all’avanguardia, interdisciplinare e fortemente integrata con le peculiarità del territorio”.

Come iscriversi

La domanda di ammissione va compilata online sul portale https://unirc.esse3.cineca.it

  • chi non è ancora registrato deve effettuare la registrazione;
  • chi possiede già le credenziali può accedere direttamente al sistema.

Informazioni utili

L’offerta formativa aggiornata per l’anno accademico 2025/2026 è consultabile tramite il seguente link https://www.unirc.it/tutte-le-notizie/lofferta-formativa-della-mediterranea-20252026. Per informazioni e supporto nella procedura di iscrizione, è possibile contattare l’Infopoint all’indirizzo: infopoint@unirc.it

