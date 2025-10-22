Reggio Calabria, l’ultimatum dal sindacato: “quanto sta accadendo al Comune non è più accettabile…”

“Quanto si sta tentando di perpetrare al Comune di Reggio Calabria non è più accettabile nonostante il senso di responsabilità che ci contraddistingue da sempre. E’ di ieri l’ultimo incontro della Delegazione Trattante per la contrattazione decentrata riguardante la distribuzione del Fondo delle risorsa ai dipendenti per l’annualità 2025 e come ormai accade da anni le suddette risorse sono per la maggior parte assorbite da un Settore a discapito di tutti i restanti. La diretta responsabilità di tutto ciò è frutto di una scelta precisa dell’Amministrazione nel non voler ridimensionare il potere di un singolo rispetto alla totalità dei lavoratori”. Comincia così la nota di Francesca Galatti, Segretaria di FP CGIL Reggio Calabria.

“Questo comporta un depauperamento delle risorse che non possono essere redistribuite in Istituti quali la Produttività che va erogata a tutti i lavoratori, a seguito di valutazione Dirigenziale; di particolare rilievo specie per chi non percepisce altri riconoscimenti. La stessa Produttività che, ad oggi, corrisponde ad importi quanto meno vergognosi rispetto a qualsiasi altro Ente anche di dimensioni minori al Comune di Reggio Calabria. Stesso dicasi per altri Istituti attribuiti a lavoratori con Specifiche Responsabilità che non vedono un adeguamento da anni. Non è più possibile arrivare a fine anno, discutere a consuntivo di attività svolte dai lavoratori, che sicuramente devono essere retribuite ma questo non deve penalizzare neanche un lavoratore. Non si devono assolutamente creare tensioni tra i lavoratori, cosa che sta accadendo proprio per queste differenze causate da una cattiva gestione delle risorse”.

“Non siamo più disponibili a discutere di un contratto che penalizza i lavoratori”

“Come già anticipato in sede di Delegazione Trattante, la FP CGIL non è più disponibile a discutere di un contratto che penalizza i lavoratori! Che si trovino le risorse necessarie a dare i giusti riconoscimenti a tutti nei modi dovuti e senza ulteriori promesse che sentiamo da troppo tempo. Giusto per chiarezza, perché lo ribadiamo da molto tempo ma siamo rimasti inascoltati, il Settore che gode di grandi disponibilità è quello della Polizia Locale, che utilizza le risorse sicuramente per attività per lo più dovute ma il problema è non porre alcun limite” si legge ancora.

“Riconosciamo pienamente il lavoro dei dipendenti della Polizia Locale, che sono anche sottoposti a condizioni di lavoro molto spesso non in linea con la disciplina contrattuale ma anche di questo abbiamo più volte informato l’Amministrazione senza mai avere riscontro. Le attese sono giunte al termine, in mancanza di fatti reali e concreti ci determineremo di conseguenza”.