Reggio Calabria: luci accese anche di giorno al Campo Coni, la denuncia di un cittadino | FOTO e VIDEO

Ennesima segnalazione da parte di Giovanni Di Bella, cittadino attivo da tempo sul territorio, che denuncia le luci aperte, anche di giorno, al Campo Coni di Reggio Calabria. “Pagano i cittadini per un’amministrazione, o meglio disamministrazione, che dura da anni”, afferma Di Bella. “Facendo due conti: circa 16 fari alogeni da 100W l’uno, significa almeno 1600 watt l’ora sprecati. Eppure, basterebbe un semplice interruttore crepuscolare da 40 euro per risolvere tutto. Ironia della sorte: pochi giorni fa il Sindaco in sopralluogo ha pubblicato le foto sul suo profilo e le luci erano accese anche in pieno giorno”, rimarca il cittadino.

“La domanda è semplice: a cosa servono i fari accesi alle 11 del mattino? Di notte possiamo capire: visibilità per i lavori o deterrente contro i vandali. Ma di giorno? Serve solo un po’ di buon senso e un tecnico-elettricista per risolvere il problema”, conclude Di Bella.