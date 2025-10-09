Reggio Calabria, l’ira di un cittadino: “le buche sono una vergogna, nessuno protesta per le condizioni della città”

“Gent.mo direttore, è da qualche giorno che le volevo scrivere ma ho evitato essendoci in corso la campagna elettorale regionale. Qualche malfidente avrebbe potuto pensare che io avessi scritto per mettere in cattiva luce il Sindaco che in realtà in tutti questi anni si è messo in cattiva luce da solo per le sue scarse qualità di amministratore. Il carente risultato elettorale ottenuto ne è la controprova”. E’ questa la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria e lettore di StrettoWeb, Giuseppe Suraci.

“Dall’8 al 15 /9 sono stato a Reggio ed avendo girato in lungo e largo la città con una macchina presa a noleggio ho notato le pessime condizioni delle strade. Veramente una vergogna! Le parlo in particolare di una buca, delimitata dalle solite bandine di colore bianco e rosso, in mezzo alla carreggiata in via Santa Caterina, proprio di fronte al monumento che ricorda i morti per i bombardamenti sul rione effettuati dagli americani nel 1943. Ogni giorno passano migliaia di macchine provenienti anche dai rioni limitrofi e ciò che mi ha lasciato stupito è l’indifferenza totale dei cittadini. Nessuno sente il bisogno di sollecitare il Comune per porre fine a questo sconcio che è anche molto pericoloso per gli utenti di questa strada in particolare nelle ore buie per i motociclisti”.

“I reggini scendono in piazza per tutto tranne che per la loro città che per qualità della vita è all’ultimo posto della classifica stilata dal “ Sole-24 ore”. Non ho mai letto di proteste di piazza per le buche, la spazzatura non raccolta, la mancanza di acqua nelle case, i marciapiedi dissestati, la manutenzione del verde inesistente etc. Non so da quando si sia formata questa buca ma è certo che esiste almeno dall’8/9. Oggi ho avuto la conferma che la buca, dopo più di un mese, non è stata ancora riparata. Visto che qualche giorno prima delle elezioni ho visto sul suo giornale una foto del sindaco, sorridente come sempre, con una macchina da lui definita” tappabuchi” ,probabilmente un prototipo costruito appositamente per la città di Reggio, Le chiedo gentilmente se lo può sollecitare a sistemare la strada e nel contempo di rimuovere il cumulo di spazzatura che, a detta di chi mi ha confermato l’esistenza ancora della buca, fa da sfondo al monumento. Grazie”.