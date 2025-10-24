Reggio Calabria, Liceo “da Vinci” fucina di talenti”: bronzo per Barberi e Palumbo alle Internazionali di Astronomia

Davide Barberi della 3B e Gaia Palumbo della 3H hanno conquistato, per la categoria Junior, la medaglia di bronzo alle International Olympiad on Astronomy and Astrophysics che si sono svolte a Piatra Neamțm, in Romania. I ragazzi sono due dei cinque componenti della squadra italiana, selezionati in quanto vincitori della fase nazionale dei campionati nazionali che si sono tenuti a Teramo dal 6 al 9 maggio scorsi. Gli studenti reggini erano partiti da Reggio lo scorso 18 ottobre, accompagnati da Giulia Iafrate e Daniele Spiga, astronomi dell’Istituto nazionale di Astrofisica (Inaf).

Le parole della prof.ssa Borrello

“Gaia e Davide hanno dato il massimo e sono riusciti a portare il nome del nostro Liceo e della città di Reggio nel panorama internazionale. Non è la prima volta che la nostra scuola si segnala per meriti in questo settore, grazie anche alle sinergie, attive da tempo, con gli esperti del Planetario Pitagora di Reggio Calabria che ringrazio – ha affermato il Dirigente Scolastico, prof.ssa Antonella Borrello – La nostra comunità esprime grande soddisfazione per il prestigioso risultato ottenuto grazie all’impegno, la passione e l’intelligenza che Davide e Gaia testimoniano da sempre nel loro percorso scolastico. L’astronomia non è un’attività curriculare – ha aggiunto Borrello – ma trova spazio, in aula, negli insegnamenti della fisica e delle scienze naturali. E il Liceo apre le porte e dà ampie possibilità a quanti intendano approfondire lo studio di questa disciplina”. Barberi e Palumbo, nel corso della competizione, si sono dovuti cimentare in problemi complicati per la fascia di età e la classe frequentata. Hanno risolto esercizi sui sistemi binari, sulle orbite degli asteroidi e trigonometria sferica. I due reggini hanno gareggiato e avuto la meglio su ben 100 coetanei, provenienti da 19 Paesi europei.