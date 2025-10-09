Reggio Calabria, l’europarlamentare Denis Nesci presenta la 33ª edizione della newsletter dedicata alle opportunità in Europa

Denis Nesci presenta la 33ª edizione della newsletter dedicata alle opportunità europee per imprese, enti e professionisti. “L’edizione di ottobre presenta una selezione dei principali bandi europei e nazionali pensati per rafforzare la competitività, promuovere l’innovazione d’impresa, sostenere l’occupazione qualificata e favorire uno sviluppo sostenibile e responsabile del territorio”, rimarca Nesci. Tra le iniziative in evidenza: EIC STEP Scale Up, SME Fund 2025, Blue Economy Call e City-to-City Exchanges. Sul fronte italiano spiccano Simest Transizione Digitale ed Ecologica, Smart&Start Italia, ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero, Generazione Terra e il Fondo per il Turismo Sostenibile.

“Uno strumento utile per chi vuole investire, innovare e crescere in Europa, trasformando le idee in risultati concreti“, puntualizza Nesci.

Il link: https://www.denisnesci.it/newsletter/.