Reggio Calabria, l’Enilive Café riapre completamente rinnovato: nuovi spazi, servizi e un dolce regalo per i clienti

Il bar-tabacchi “Enilive Café”, situato all’interno del distributore Eni tra Santa Caterina e via Nazionale Pentimele, a Reggio Calabria, si è completamente rinnovato, con ambienti più ampi, spaziosi e luminosi, e ha già iniziato ad accogliere i clienti. Dopo un periodo di lavori, la struttura si presenta con un volto tutto nuovo, capace di unire funzionalità, comfort e una vasta gamma di servizi. La novità più evidente riguarda l’ampliamento del bar, oggi molto più grande e arredato con uno stile moderno e curato nei dettagli. Accanto all’area principale è stata realizzata anche una sala dedicata alla preparazione dei cibi, che consente di offrire non solo colazioni e pause caffè, ma anche primi e secondi piatti per chi desidera concedersi un pasto completo. A proposito di caffè, quest’ultimo rappresenta il punto forte dell’attività: specializzato nella preparazione degli stessi, il locale offre caffè buono e di qualità.

I servizi offerti

Non si tratta però soltanto di un bar: la struttura mantiene la sua funzione di tabaccheria, con tutti i servizi collegati. I clienti potranno infatti usufruire del gioco del Lotto e del Superenalotto, effettuare il pagamento di bollette e bollo auto, ricaricare il cellulare e trovare la consueta gamma di prodotti da tabaccheria. Un vero punto di riferimento multifunzionale, pensato per rendere la vita più semplice e veloce a chi ogni giorno transita dalla stazione di servizio o ai residenti della zona. Elemento centrale della riapertura è anche il personale, composto da ragazze apprezzate per la disponibilità e la cortesia. Lo staff, formato con attenzione, è pronto ad accogliere i clienti con il sorriso e a guidarli tra i tanti nuovi servizi.

L’iniziativa del locale per la prima settimana

A sottolineare lo spirito di festa e condivisione che accompagna la ripartenza, è lo stesso personale, che lancia un invito a tutti: “saremmo lieti di farvi vedere i nuovi locali e offrirvi un piccolo regalo. La nostra nuova accoglienza sarà distribuita nel corso della prima settimana dopo la riapertura. Offriremo ai clienti la possibilità di degustare un dolcetto di benvenuto”. Un gesto semplice ma significativo, che vuole rappresentare un augurio per il nuovo percorso intrapreso e un segno di gratitudine verso i clienti affezionati e verso chi sceglierà di scoprire i nuovi spazi. Con il restyling e l’ampliamento dei servizi, il bar tabacchi all’interno del distributore di benzina di Reggio Calabria si prepara così a diventare un punto di riferimento ancora più importante per pause di qualità e per ogni esigenza quotidiana.