Reggio Calabria: lavori alla Biblioteca De Nava, il gruppo “Nati per Leggere” alla ricerca di un nuovo posto per le attività

Il gruppo reggino di “Nati per Leggere” comunica che “a causa del protrarsi della chiusura della Biblioteca De Nava, gli incontri di lettura con le famiglie ed i bambini da 0 a 6 anni (che è la nostra fascia di riferimento) non potranno riprendere come di consueto avviene tutti gli anni da ottobre a maggio, presso la Sala Ragazzi assegnata a Nati per Leggere dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito di un Protocollo d’Intesa. I nostri incontri presso la biblioteca De Nava erano diventati consuetudine, buona pratica, un po’ di tempo dedicato dalle famiglie ai loro bambini alla scoperta dei libri, buoni libri da condividere, con la guida delle volontarie di Nati per Leggere”.

“Il rammarico che accompagna questa nota non vuole prescindere dal ringraziamento che vogliamo esprimere alla dott.ssa Daniela Neri e al personale della Biblioteca, fiduciosi che i lavori di ristrutturazione che hanno reso necessaria questa chiusura siano completati al più presto e possiamo tornare alla collaborazione nella “casa comune”. Ringraziamo inoltre le Associazioni, gli Enti, i Circoli privati che hanno offerto i loro spazi in alternativa alla Biblioteca Daremo presto comunicazione riguardo la Sede che verrà destinata alla soluzione alternativa con tutte le indicazioni relative“, conclude l’associazione.