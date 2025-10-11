Reggio Calabria, lavagna interattiva per l’oncologia pediatrica in ricordo di Rebecca Cuzzucoli

Lunedì 13 ottobre 2025 segnerà una data importante per il Reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Morelli di Reggio Calabria. In quella giornata, infatti, verrà ufficialmente donata al reparto una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) destinata alla ludoteca, insieme a un iPad che sarà assegnato a un giovane paziente impossibilitato a frequentare la scuola in presenza. Questo importante gesto di solidarietà nasce per mantenere vivo il ricordo di Rebecca Maria Pia Cuzzucoli, bambina bergamasca, ma dal sangue reggino, scomparsa nel maggio 2021 all’età di soli 5 anni dopo aver combattuto con incredibile forza contro una grave cardiopatia congenita.

Nonostante le sue condizioni, Rebecca ha sempre dimostrato una gioia di vivere contagiosa e un coraggio esemplare, caratteristiche che hanno ispirato questa iniziativa. La donazione rappresenta un contributo concreto a sostegno dei piccoli pazienti e delle loro famiglie durante il difficile percorso di cura.

Tante, negli anni, sono state le iniziative volte a ricordare questa piccola-grande guerriera: dal mondo della cucina al mondo dello sport.

Grande appassionata di Basket e della Viola sin dai tempi del suo preferito Aj Pacher.

Grazie alle donazioni raccolte in suo nome, sono stati sostenuti importanti progetti di beneficenza: la costruzione di un pozzo in una scuola del Ciad e il contributo alla realizzazione di un ospedale pediatrico per bambini malnutriti, e il sostegno all’adozione a distanza di un bambino, garantendogli nutrimento per un anno intero.

Anche quest’anno, nel giorno in cui avrebbe festeggiato i suoi dieci anni, il ricordo di Rebecca sarà un invito a continuare a fare del bene, perché la sua luce, attraverso questi gesti di amore, continui a brillare negli occhi dei bambini che aiuta.

Oggi, l’iniziativa prende le mosse dal Triangolare di calcio “Memorial Rebecca Cuzzucoli” organizzato dalla ASD Pol. Bagaladi con il patrocinio del Comune di Bagaladi il 31 Agosto 2025 che ha visto scendere in campo le seguenti squadre pareticipanti Bagaladi, Lazzaro e Palizzi.

L’iniziativa vuole essere un messaggio di speranza e sostegno concreto, proprio nello spirito di Rebecca, che nonostante le sue difficoltà ha sempre mostrato come sia possibile trovare momenti di gioia e normalità anche nelle situazioni più complesse