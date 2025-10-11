Reggio Calabria lancia la Moneta Souvenir dei Bronzi di Riace: un ricordo tangibile della città

Da questa settimana, visitatori e cittadini potranno portare con sé un nuovo simbolo della città: la moneta souvenir ufficiale dedicata ai Bronzi di Riace e al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. La moneta rappresenta un oggetto da collezione e un ricordo tangibile della visita, al modico prezzo di 3,90 euro.

Il design riproduce su un lato i celebri Bronzi di Riace, capolavori dell’arte greca custoditi a Reggio Calabria, e sull’altro la facciata del Museo Archeologico Nazionale, sede che negli ultimi anni ha registrato una costante crescita di visitatori e riconoscimento internazionale. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della città, offrendo ai visitatori un modo semplice, elegante e accessibile per ricordare una delle opere più straordinarie del mondo antico e il museo che le ospita.

Le monete sono in vendita esclusivamente presso il bookshop del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Un piccolo oggetto, dal grande valore simbolico e da collezione che unisce memoria, arte e identità reggina. Un souvenir che racconta con orgoglio la città, i suoi Bronzi e la crescita continua del suo Museo, oggi tra i più visitati del Mezzogiorno.