Reggio Calabria, la splendida storia dell’imprenditore che ha avviato una nuova produzione di caffè: grandi risultati, ed è solo l’inizio…

Da Saline Joniche a Milano, da Reggio Calabria alla Lombardia, passando per Campania, Puglia e non solo: si racchiude qui la storia di Tonino Foti, reggino doc che da oltre vent’anni vive e respira il mondo del caffè. La sua azienda, Oradom srl, è oggi una realtà che produce e distribuisce un caffè di qualità, curato in ogni dettaglio, dalla scelta dei chicchi alla tostatura, fino all’aroma in tazza. “Ho iniziato vent’anni fa con la vendita, poi sono passato alla distribuzione dei migliori marchi nazionali di caffè. Successivamente mi facevo produrre il caffè a marchio mio da altre torrefazioni”. E ora il sogno nel cassetto: “arrivare un giorno a produrlo da me, scegliere le miscele, controllare ogni fase. Oggi finalmente è realtà”.

Il marchio Oradom esiste da quattro anni, ma da gennaio 2025 è cambiato tutto. “Ho avuto la possibilità di entrare in società, acquisendo quote di una torrefazione. È stato il passo decisivo: da semplice distributore sono diventato produttore a 360 gradi”. Una scelta coraggiosa, che ha permesso all’azienda reggina di crescere e ampliare la propria offerta. Oggi Oradom produce cialde, capsule, grani, ma anche caffè aromatizzati, solubili, granite, crema caffè e sorbetti. Una gamma completa, pensata sia per il mercato professionale che per quello domestico.

“Prima erano gli altri a produrre il loro caffè con il nostro marchio, ora siamo noi a produrre il nostro caffè per altri distributori”, sottolinea Foti con orgoglio. E i risultati non si sono fatti attendere: “abbiamo avuto una grande risposta in Lombardia, che oggi è il mercato più forte d’Italia, ma anche in Puglia e in Campania. È una soddisfazione vedere il nostro caffè arrivare lontano, partendo da qui, da Reggio Calabria”. Oradom è anche una storia di famiglia. “È stata un’invenzione, una partenza fatta con mia moglie. Ci abbiamo creduto insieme, passo dopo passo, e oggi vediamo i frutti del nostro impegno”, spiega Foti. Un lavoro costruito con passione e tenacia, che si riflette nel profumo intenso del caffè che porta il loro nome.

Per chi volesse scoprire le diverse miscele, Oradom dispone di due siti online: uno dedicato alle vendite al dettaglio, per i clienti privati, e uno riservato ai professionisti e agli acquisti all’ingrosso. “Chiunque può collegarsi, vedere la disponibilità e acquistare direttamente dal sito”, aggiunge Foti. Intanto, l’azienda si prepara a un debutto importante: “nel fine settimana saremo alla Host di Milano, una delle fiere più importanti al mondo per il settore del caffè. È la prima volta per noi, e non vediamo l’ora di far conoscere da vicino la nostra realtà e i nostri prodotti”.

Una nuova avventura per Tonino Foti e per Oradom, che porta con sé un pezzo di Calabria in ogni tazzina. Un caffè che profuma di casa, ma parla un linguaggio internazionale: quello della qualità e della passione.

Articolo pubbliredazionale