Reggio Calabria, la sfilata dei cavalli e delle 500: passione e allegria in riva allo Stretto | VIDEO

Nella giornata di domenica 19 ottobre, il centro di Reggio Calabria ha ospitato una splendida sfilata di cavalli organizzata dalla Scuderia Pizzichemi, Ceravolo e Crea. Una prima volta che ha riscosso parecchio successo: tanti i reggini e i turisti incuriositi da cavalli e cavalieri che passeggiavano allegramente nella parte bassa della Via Marina, con il mare dello Stretto come sfondo.

Il tutto abbinato all’accoppiata con le 500, altra sfilata famosa e sempre molto apprezzata dai cittadini che hanno colto al volo l’occasione per foto e video da postare sui social. Nell’intervista realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, le parole dei protagonisti.