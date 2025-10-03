Reggio Calabria, la seconda squadra del Mirabella Padel conquista la Serie C

La seconda squadra femminile di padel conquista la promozione in Serie C, coronando un percorso entusiasmante culminato con il successo per 2-1 contro le pari categoria del Giovino Padel Club di Catanzaro. Il campionato, iniziato lo scorso 25 maggio, ha visto la partecipazione di 26 squadre calabresi suddivise in 6 gironi. Il Mirabella B ha dominato il “Girone 1”, imponendosi su avversarie di valore come RC Padel Academy, CKC Padel RC di Reggio, Globo Padel di Cittanova e CT Padel Cantine Caccamo di Taurianova.

Primo posto e accesso diretto alla fase a tabellone regionale, dove le ragazze hanno superato il Joy Padel W-VISIODENT di Gioia Tauro fino al trionfo in finale contro il Giovino. Guidate dal maestro nazionale argentino Mauro Vidal e dall’istruttore Pietro Pirrello, le atlete hanno affrontato la stagione con un obiettivo chiaro: raggiungere la prima squadra femminile già promossa nella serie superiore. Le protagoniste di questa storica promozione sono: Carla De Leo (capitano), Livia Turiano, Francesca Pacetta, Giulia Calafiore, Anna Giordano e Daniela Catalano. A rendere ancora più speciale la serata, la presenza gradita del Presidente Regionale del Comitato FITP, Andrea Massimilla, che ha voluto testimoniare da vicino l’importanza di questo traguardo per tutto il movimento.

Questo nuovo successo arricchisce un 2024 già straordinario per il Mirabella:

Promozione in Serie C della prima squadra femminile

Promozione in Serie C della squadra maschile (sabato 27)

Semifinali nazionali alla Coppa Italia TPRA 2025

Risultati che confermano la solidità e la crescita di un progetto sportivo nato nel 2021 con la riaffiliazione alla Federtennis e che, in pochi anni, ha saputo conquistare risultati di assoluto rilievo. Il presidente Santo Praticò, emozionato, ha ringraziato atlete, staff e tifosi presenti, con un pensiero speciale alla famiglia di Livia Turiano: il marito Domenico, la mamma – sempre al fianco come supporto indispensabile – e la piccola Alessandra, 5 mesi, la più giovane tifosa del Mirabella, che a Catanzaro ha fatto sentire tutta la sua vicinanza. Un settembre da ricordare. Da custodire. E da superare.