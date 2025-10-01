Reggio Calabria, la scuola “Righi-Boccioni-Fermi” gestirà il verde al Seminario Pio XI: pronta la firma dell’accordo

Sarà il Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” – indirizzo Agrario – ad occuparsi della gestione del verde presso il Seminario Arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria. Domani, 2 ottobre 2025, alle ore 9.00, presso la sede del Seminario, si terrà la cerimonia di sottoscrizione della Convenzione di Formazione Scuola-Lavoro (F.S.L.) tra il Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” e il Seminario.

Protagonisti della giornata saranno gli studenti dell’indirizzo Agrario del plesso Boccioni, che avvieranno un percorso di crescita e responsabilità, occupandosi della sistemazione e riqualificazione degli spazi verdi della struttura. Alla firma parteciperanno il Dirigente Scolastico del Polo Tecnico Professionale Anna Maria Cama e il Direttore del Seminario, Don Simone Gatto.

“Questo accordo – sottolinea la dirigente Anna Maria Cama – non è soltanto un atto formale, ma un ponte tra la scuola e la comunità. Studentesse e studenti metteranno in campo quanto appreso sui libri per cercare di presentare il bello attraverso il verde che è parte del Creato”. Poi aggiunge: “sperimenteranno, osserveranno e offriranno un contributo tecnico e scientifico, frutto di un percorso formativo solido e di un metodo di lavoro che cresce giorno dopo giorno, grazie alla guida dei loro docenti”.